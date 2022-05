Danilo marca, Palmeiras bate Red Bull Bragantino e sobe na tabela do Brasileirão

Apresentando um bom futebol e confiante após ser chamado por Tite para representar a seleção brasileira, o meio-campista abriu o placar e foi decisivo na vitória do Alviverde

JHONY INÁCIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Danilo é abraçado por Rony após abrir o placar para o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino



O Palmeiras conseguiu um importante resultado na noite deste sábado, 14, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Allianz Parque, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentando um bom futebol e confiante após ser chamado por Tite para representar a seleção brasileira, o meio-campista Danilo abriu o placar. Já nos acréscimos, Raphael Veiga ampliou em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Alviverde chegou aos 9 pontos no torneio, subindo para a quinta colocação – os comandos por Abel Ferreira, apesar disso, podem cair algumas posições no decorrer do final de semana. A equipe de Maurício Barbieri, por sua vez, cai para o sétimo lugar, ficando com a mesma pontuação, mas atrás no critério de desempate.

Sem poupar esforços e tentando engrenar no Brasileirão, Abel Ferreira colocou o que tinha de melhor à disposição para o confronto disputado no Allianz. Assim, contando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras pressionou e controlou as ações no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Dudu fez o goleiro Cleiton salvar uma bola sobre a linha – o atacante, é verdade, estava em posição irregular. Ainda assim, o Alviverde continuou “martelando” e chegou a animar os torcedores palmeirenses com Rony, aos 19 minutos – o jogador marcou de cabeça em cruzamento de Gustavo Scarpa, mas o VAR invalidou o gol por impedimento. De tanto insistir, os mandantes fizeram aos 30 minutos com Danilo, volante que apareceu entre os zagueiros e aproveitou batida de escanteio para desviar para dentro da meta. Acuado na maior parte da etapa inicial, o Red Bull Bragantino só chegou com perigo nos acréscimos Sorriso, com Sorriso, que assustou Weverton em arremate da entrada da área.

Depois de um primeiro tempo bastante intenso, Palmeiras e Red Bull Bragantino diminuíram o ritmo. Do lado palmeirense, Raphael Veiga fez Cleiton trabalhar em arremate de fora da área, enquanto Dudu isolou uma tentativa de longa distância. Precisando do empate, o time de Barbieri teve dificuldades para criar situações, ainda que tenha contado com o habilidoso Helinho na etapa complementar. Sem muitas emoções, o Alviverde apenas administrou o resultado e chegou ao segundo com Raphael Veiga, de pênalti, já nos acréscimos. Agora, o Palestra volta a campo nesta quarta-feira, 18, quando recebe o Emelec, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. No dia anterior, a equipe de Bragança encara o Estudiantes de La Plata, no Nabi Abi Chedid, pelo mesmo torneio.