De saída, Deyverson agradece Palmeiras: ‘Hoje digo um até breve’

Hoje digo um até breve para este gigante chamado Palmeiras. Aqui tive o privilegio de fazer parte de momentos importantes, e poder ter ajudado meus companheiros na conquista do Brasileirão 2018, aqui fiz amigos e vivi intensamente este clube. Peço desculpas se em algum momento não entregamos ao torcedor, os títulos ou resultados que vocês esperavam, mas podem ter certeza que dentro de mim sempre teve gana de vencer e dar essa alegria para vocês. Fica aqui meu carinho e agradecimento aos torcedores, direção, comissões técnicas, funcionários e companheiros com os quais tive o privilegio de conviver diariamente e, juntos, defendermos o verde e branco. Agradeço a Deus por esta oportunidade de ter estado aqui por quase 3 anos, e aos meus familiares e minha noiva por todo apoio durante todos momentos da minha carreira. Sigo em um novo desafio, uma nova oportunidade de fazer o que mais amo: jogar futebol! Obrigado, Palmeiras!