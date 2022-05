Deyverson ‘invade’ treino do Palmeiras, se despede dos companheiros e vai às lágrimas; assista 

Através das redes sociais, o Verdão exibiu o momento em que o centroavante apareceu na Academia de Futebol, abraçou os colegas e chorou na despedida

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Deyverson foi o herói do Palmeiras no tri da Libertadores



O atacante Deyverson “invadiu” o treino do Palmeiras desta quinta-feira, 26, para se despedir dos companheiros de clube. Através das redes sociais, o Verdão exibiu o momento em que o centroavante apareceu na Academia de Futebol, abraçou os colegas e chorou na despedida. Ontem, o Alviverde informou que o jogador rescindiu contrato com antecedência – o seu vínculo era válido até o final do mês que vem. “Quero agradecer vocês. Muito obrigado pelo carinho nesses últimos cincos anos. Vocês me abraçaram na volta, fico muito grato. Vou torcer sempre para vocês. Estamos juntos”, disse Deyverson, que está na mira de Vasco e Internacional.

Contratado pelo Palmeiras em 2017, depois de ter passado por Espanha, Portugal e Alemanha, Deyverson entrou na história do clube ao marcar o gol do décimo título do Brasileirão, em 2018, diante do Vasco. Emprestado para os espanhóis Alavés e Getafe nas temporadas seguintes, o atacante voltou para protagonizar um momento histórico em 2021. Na grande final da Libertadores do ano passado, o centroavante saiu do banco de reservas para dar o tricampeonato ao Verdão, na decisão contra o Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai.