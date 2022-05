Dudu, do Palmeiras, nega ter feito indireta para Abel Ferreira: ‘Não tem polêmica nenhuma’

Substituído aos 15 minutos do segundo tempo na vitória contra o Santos, o jogador comentou uma publicação de Paulo Serdan, presidente da escola de samba Mancha Verde, que não concordava com a sua saída

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu comemorando gol com a camisa do Palmeiras



Dudu, atacante do Palmeiras, protagonizou uma polêmica nas redes sociais, após a vitória sobre o Santos, no último domingo, 29, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Substituído aos 15 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro, o jogador comentou em uma publicação de Paulo Serdan, presidente da escola de samba Mancha Verde, que não concordava com a sua saída. “Minha saída é normal, pô!! Só posso jogar 60 minutos por jogo agora”, declarou o atleta, com imagens que indicam uma risada. No Twitter, muitos palmeirenses consideravam a manifestação uma indireta para Abel Ferreira, técnico do Verdão.

Após a repercussão, Dudu negou que tenha gerado polêmica. “Gente, vamos parar com isso! Não tem polêmica nenhuma. Só falei que, hoje, joguei 60 minutos. Não tem nada de mais. Meio de semana, joguei 90 minutos, normal também. A vitória é sempre o mais importante e, hoje, mais uma vez, ela veio. O time todo está de parabéns. Tenham certeza que, se eu tivesse que falar alguma coisa, não iria na internet, seria direto ao treinador, sempre com muito respeito à sua liderança e ao trabalho dos meus companheiros”, justificou.