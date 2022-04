Dudu e Danilo provocam o ‘Trikas’, e Deveyrson chora de emoção no banco de reservas

Jogadores do Verdão ficaram engasgados com a torcida são-paulina, que pediu goleada na partida de ida; para cria da base alviverde, rival ‘tremeu’ no Allianz

URI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O atacante Dudu foi um dos destaques do Palmeiras na final do Paulistão



Após o título do Palmeiras com uma histórica goleada sobre o São Paulo, os jogadores alviverdes comemoraram em campo, cada um ao seu jeito. Um dos mais eufóricos era o atacante Dudu, autor de um bela jogada que culminou no terceiro gol do Verdão no Choque-Rei. “Mais uma, 4 a 0, toma, Trikas”, provocou o camisa 7. Outro que usou o apelido que gerou discórdia entre torcedores rivais foi o volante Danilo. Ainda em campo, ele disse que os jogadores são-paulinos “se cag**** no Allianz Parque”. Questionado pelo repórter Pedro Marques, da Jovem Pan, ele bancou a piada: “Tremeu. É sempre bom brincar. A torcida fez o Trikas temer”. O meia Zé Rafael, autor do segundo gol, disse que “os caras vão ter pesadelos com a gente”. Mais comedido, Gustavo Scarpa declarou que a torcida do São Paulo ficou “soberba” com a vitória no primeiro jogo. “Começaram a cantar ‘mais um, mais um’. E a tranquilidade da nossa equipe no dia seguinte. Sabemos a nossa qualidade.” Já Deyverson deixou a emoção falar mais alto que o seu estilo provocador e desabou em choro no banco de reservas. Este pode ter sido o último título do centroavante em verde e branco. Seu contrato com o Palmeiras termina em 30 de junho.

“TOMA TRIKAS”🔥 Dudu, ídolo do Palmeiras, comemorou o título do Palmeiras e aproveitou para tirar sarro do São Paulo. ⚽️SIGA A @jovempanesportes #palmeiras #dudu #idolo #trikas pic.twitter.com/gx7tDt7Rqn — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) April 3, 2022

#Canelada | 🗣 Além de Leila Pereira, @PedroMarques21 questionou Danilo sobre a provocação ao São Paulo – "acho que (o São Paulo) tremeu, sim. É sempre bom brincar". pic.twitter.com/mHTuDKOzzP — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) April 3, 2022