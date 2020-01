Dudu rechaça fim de ciclo no Palmeiras, elogia Luxa e sonha com Copa do Mundo

Reprodução/Palmeiras Dudu completou 28 anos de idade



Completando 28 anos de idade nesta terça-feira (7), o atacante Dudu, do Palmeiras, concedeu entrevista exclusiva à emissora “Fox Sports” e falou sobre continuar ganhando taças no Alviverde. Além de rechaçar um fim de ciclo no Verdão, o jogador também comentou algumas de suas ambições na carreira, como disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira.

“É difícil falar em ciclo. Todo ano tem gente que me tira do Palmeiras, e, no sábado, eu completo 5 anos de clube. Estou super feliz aqui e quero conquistar mais títulos”, declarou.

Já questionado sobre os últimos treinadores no Alviverde, Dudu foi só elogios a Cuca, Felipão e Mano Menezes. O atacante também foi convicto ao falar sobre o futuro de Vanderlei Luxemburgo no time.

“Aprendi um pouco com todos os treinadores que trabalhei na carreira. O Felipão é especial porque tenho muito carinho por ele. O considero um pai. O Cuca também foi muito feliz aqui e com ele também conquistamos o Brasileiro. É um cara que eu falo até hoje. Temos ótima relação. Já o Mano, infelizmente, ficou pouco tempo e é difícil dizer. Mas enquanto esteve aqui, a relação também foi ótima”, ponderou.

“O Vanderlei é um treinador super vitorioso, e tenho certeza de que fará um grande trabalho no Palmeiras”, completou.

“Esquecido” por Tite, treinador da seleção brasileira, Dudu não titubeou ao perguntar se ainda sonhava em jogar uma Copa do Mundo.

“Com certeza, um dos meus grandes objetivos é disputar a Copa do Mundo pelo Brasil”, revelou o ponta, que desconversou sobre um possível retorno ao futebol europeu. “Sinceramente, sou muito feliz no Palmeiras. Estou super adaptado ao clube e à cidade e a torcida sempre me deu muito apoio e carinho”, finalizou.