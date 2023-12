É campeão: Palmeiras empata com o Cruzeiro e confirma 12º título no Brasileirão

Alviverde não dá chance para o azar e volta a ser bicampeão nacional após 29 anos

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Endrick, do Palmeiras, comemora gol marcado no duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão



O Palmeiras não deu chance para o azar e confirmou o título do Campeonato Brasileiro 2023, nesta quarta-feira, 6. Precisando ser goleado e contar com uma combinação de resultados improvável para ficar sem a taça, o time de Abel Ferreira jogou firme e arrancou um empate com o Cruzeiro em 1 a 1, no Mineirão. Logo no início da partida, o atacante Endrick, um dos destaques desta temporada, aproveitou bobeira da defesa cruzeirense para abrir o placar. Na etapa complementar, Nikão deixou tudo igual para os mandantes. Assim, os palmeirenses conseguiram segurar a vantagem sobre Atlético-MG e Flamengo, que tropeçaram na rodada final. Com a conquista, o Palestra chega ao seu 12º troféu na competição, já que também faturou as edições de 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022. Já a Raposa, mesmo com o revés, termina no 14º lugar, beliscando a última vaga da Copa Sul-Americana 2024.

O Alviverde ignorou a eufórica torcida do Cruzeiro, que chegou ao Mineirão em clima de festa após a possibilidade de rebaixamento acabar na rodada passada. Logo no início da partida, o Palmeiras criou duas chances claras com Endrick – o garoto parou em Rafel Cabral em ambas. Na terceira, entretanto, o jovem não perdoou. Depois de vacilo na saída de bola de Lucas Silva, o atacante recebeu com liberdade e estufou as redes. Em busca do empate, a Raposa assustou com bicicleta de Bruno Rodrigues. Além dele, Fernando Henrique perdeu chance incrível dentro da área, enquanto Matheus Pereira exigiu grande defesa de Weverton. No retorno do intervalo, o duelo continuou aberto, com Veiga e Lucas Silva criando as melhores oportunidades em arremates de média distância. No fim, Nikão recebeu dentro da área e bateu de esquerda, no canto de Weverton, sem chances para o goleiro. Com o resultado, o Verdão volta a ser bicampeão do Brasileiro após 29 anos – a última vez aconteceu em 1993 e 1994.