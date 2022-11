Elenco do Palmeiras comemora título do Brasileirão em trio elétrico; assista

Após golear o Fortaleza, no Allianz Parque, os jogadores do Verdão fizeram festa no caminho até a Academia de Futebol

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Jogadores do Palmeiras comemoram título do Brasileirão em trio elétrico



O elenco do Palmeiras comemorou o título do Campeonato Brasileiro 2022 na madrugada desta quinta-feira, 3. Após golear o Fortaleza, no Allianz Parque, os jogadores do Verdão subiram em um trio elétrico, que se locomoveu do estádio até a Academia de Futebol, na Barra Funda, local de treinamentos e concentração da equipe. Em imagens divulgadas nas redes sociais, os atletas do Alviverde aparecem celebrando a 11ª taça na competição, interagindo com torcedores e cantando o hino do clube. Treinador do time palmeirense, Abel Ferreira e toda sua delegação também marcaram presença na festa, que aconteceria mesmo em caso de derrota para o Leão do Pici. Isto porque, graças ao tropeço do Internacional na tarde de ontem, o Palmeiras já entrou em campo com a conquista assegurada. Veja alguns vídeos abaixo.

https://twitter.com/Palmeiras/status/1588037234120441856