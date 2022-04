Em casa mando eu: Palmeiras faz a trinca contra os rivais em finais no Allianz Parque

Verdão vence o São Paulo por 4 a 0 no jogo de volta, revertendo o 3 a 1 da ida, e é campeão do Campeonato Paulista 2022

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores palmeirenses fazem festa no Allianz Parque



Bicampeão da Libertadores da América, o Palmeiras também se consolida como o melhor time do Estado de São Paulo ao conquistar o Campeonato Paulista 2022 em cima do São Paulo. O time conseguiu reverter o resultado negativo da ida (3 a 1) e venceu por 4 a 0, levantando sua 24ª taça do estadual e criando um fato inédito: ser campeão contra todos os rivais estaduais no Allianz Parque. A caminhada começou em 2015, com a Copa do Brasil. O Palmeiras recebeu o Santos para a disputa da taça depois de sair perdendo por 1 a 0 no jogo de ida, na Vila Belmiro. Na volta, dia 2 de dezembro, Dudu fez dois gols e deu a vitória ao alviverde por 2 a 1. A igualdade no placar levou a decisão para os pênaltis. Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique erraram e o Palmeiras foi campeão vencendo por 4 a 3 nas penalidades. Aquela edição ficou marcada pela grande rivalidade de Ricardo Oliveira com o time alviverde.

Cinco anos depois, a história se repetiu com o maior rival. Palmeiras e Corinthians decidiram o Paulistão 2020 após a mesma final em 2018 ter terminado com vitória do alvinegro no Allianz Parque. Dessa vez, o primeiro jogo terminou 0 a 0 e a volta, no dia 8 de agosto, também terminou empatado em 1 a 1, com gols de Luiz Adriano e Jô. Como um ‘deja-vú’, a decisão foi para os pênaltis e o Palmeiras foi campeão vencendo por 4 a 3. Desde que o estádio inaugurou em 2014, o Palmeiras conquistou cinco títulos em sua casa: Copa do Brasil de 2015 e 2020, Paulistão 2020, Copinha 2022 e Paulistão 2022. Além dessas, também chegou à final de 2018 e foi vice.