Em entrevista, Luxemburgo promete Palmeiras ofensivo em 2020: ‘Buscando o jogo sempre’

Nayra Halm/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo será o treinador do Palmeiras em 2020



Vanderlei Luxemburgo está disposto a armar um Palmeiras ofensivo em 2020. Em entrevista exclusiva à organização da Florida Cup, torneio de pré-temporada que o time alviverde disputará em janeiro, o novo treinador palmeirense ressaltou que irá respeitar as características dos jogadores que terá à disposição no elenco, mas disse que deseja montar uma equipe “mais proativa”, que “jogue no campo do adversário”.

“Montar a equipe vai ser de acordo com o elenco que a gente vai ter, vendo as características dos jogadores. Vamos planejar em cima disso. Claro que vou montar direcionado para o meu pensamento, que é de uma equipe mais ofensiva, jogando no campo do adversário, mais proativa. No momento, o pessoal vem falando de reativa e proativa, então é uma equipe mais proativa e buscando o jogo sempre”, afirmou.

A estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Palmeiras será justamente na Florida Cup, torneio que será disputado em Orlando. O primeiro jogo será no dia 15 de janeiro, contra o Atlético Nacional-COL. Depois, o time alviverde encara o New York City-EUA, no dia 18.

Luxemburgo espera iniciar com o pé direito mais uma passagem pelo Palmeiras. “Quinta vez aqui é legal. É um sinal de que estou vivo. Ninguém vai cinco vezes em uma empresa trabalhar, é difícil. É sinal de que o pessoal gosta do meu trabalho e marcou bastante minha passagem sempre pelo clube. Espero que desta vez faça um bom trabalho”, finalizou.