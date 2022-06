Em jogo marcado por discussões, Palmeiras e Atlético-MG ficam no empate

Resultado deixa ambos com 16 pontos, na segunda e terceira colocação, e o Corinthians líder

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético e Palmeiras empataram no Allianz Parque neste domingo



Neste domingo, 05, o principal jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatado sem gols. O Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro, no Allianz Parque, e manteve a invencibilidade que vem de 2016 contra o rival em casa. Já são sete jogos sem perder para os mineiros (duas vitórias e cinco empates). No primeiro tempo, as equipes estavam em ‘ponto morto’ e não arriscaram muito. Cada lado teve apenas um lance mais perigoso. O que predominou foram faltas pesadas e bate-boca. Raphael Veiga, destaque do Verdão na última temporada, sentiu a coxa direita e foi substituído com 13 minutos de jogo. A partida melhorou na segunda etapa, o Palmeiras foi pra cima e apertou a zaga atleticana. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Botafogo na quinta-feira, 9, às 19h (horário de Brasília). O Atlético não joga.