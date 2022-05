Em jogo quente, Palmeiras empata em 1 a 1 com o Fluminense pelo Brasileirão

Discussões em campo e entre comissões técnicas marcaram o jogo no Allianz Parque

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras abriu o placar e o Fluminense foi buscar o placar no Allianz Parque



Palmeiras e Fluminense fizeram um bom jogo pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, 8. A equipe alviverde recebeu os cariocas no Allianz Parque e empatou por 1 a 1, em jogo com muitas discussões e bons lances de ambos os lados. Mesmo sendo visitante, o Fluminense não se intimidou e fez um jogo ofensivo. O Palmeiras teve um pouco de dificuldades para a finalização e assustou pouco a meta de Fábio, mas reclamou de um pênalti não marcado. No segundo tempo, o Tricolor das Laranjeiras começou mais pra cima e teve duas grandes chances aos 6 minutos; uma na área e outra em chute de longe. Aos 20 minutos, no maior lance do jogo, Dudu ficou de cara com Fábio e o goleiro fez uma defesa espetacular para evitar o gol palmeirense. Mas aos 26, não deu pra evitar. Em levantamento na área de Scarpa, o camisa 7 apareceu na pequena área para empurrar para as redes e abrir o placar. Aos 37, em contra-ataque rápido, Caio Paulista cruza e Cano apareceu no meio da área para empatar o gol. Os dois bancos de reservas discutiram durante todo o jogo. O empate deixa o Palmeiras em 13º e o Fluminense em 15º. Na próxima rodada, os alviverdes enfrentam o RB Bragantino no sábado, dia 14, às 16h30 (horário de Brasília), enquanto o Fluminense recebe o Athletico-PR no mesmo dia, às 21h.