Emprestado pelo Palmeiras, Borja é apresentado no Junior Barranquilla: ‘Sonho cumprido’

Reprodução Borja foi contratado pelo Junior Barranquilla por empréstimo



O atacante Miguel Borja foi anunciado como reforço do Junior Barranquilla na noite da última terça-feira (7). Emprestado pelo Palmeiras por uma temporada, o centroavante posou com a camisa do time colombiano.

Nas redes sociais, o Junior postou fotos de Borja e enalteceu o amor do jogador pelo clube. “UM AMOR PARA TODA VIDA! Miguel Ángel Borja vestiu com orgulho a camisa”, escreveu.

O Junior também publicou um vídeo com alguns momentos de Borja no Alviverde, onde ressaltou que o colombiano é torcedor da equipe e terá o seu “sonho cumprido”.

Borja foi contratado em 2017 após se destacar no Atletico Nacional. No Brasil, no entanto, o atacante deixou a desejar ao contabilizar apenas 36 gols em 112 partidas realizadas.

No Junior, Borja enfrentará o Flamengo no Grupo A da Libertadores, que também conta com o Independiente del Valle (Equador) e outro time desconhecido, que entrará na chave após disputar a fase preliminar.