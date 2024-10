Estêvão e Marcos Rocha devem reforçar Palmeiras contra o Red Bull Bragantino

Verdão enfrenta o Bragantino neste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cesar Greco/Palmeiras Estêvão está fora da equipe há duas partidas por conta de lesão na coxa esquerda



O Palmeiras encara o Bragantino, no próximo sábado (05), às 16h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão terá dois reforços importantes para o jogo: Zé Rafael e Richard Ríos, suspensos na última rodada, retornam e ficam à disposição. Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia, também deve voltar e ficar no banco de reservas. No entanto, a maior expectativa é pelo nome de Estêvão, que está fora da equipe há duas partidas por conta de lesão na coxa esquerda. O jovem treinou no campo na terça, quarta e quinta e pode aparecer na lista de relacionados, mas inicialmente para ser opção na reserva. Já o lateral-direito Marcos Rocha, que teve uma mialgia na coxa, segue os mesmos passos de recuperação do atacante. Mayke, em transição após lesão na panturrilha, trabalhou à parte.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras é a seguinte: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López. A equipe alviverde é a vice-líder do Brasileirão, com 56 pontos em 28 jogos. O Botafogo, primeiro colocado, tem um ponto a mais.