Felipe Melo diz estar vivendo fase ‘ligth’: ‘Brigas no passado me envergonham’

EFE Felipe Melo deu um soco no uruguaio Mier em confusão após fim de jogo



Felipe Melo começou sua quarta temporada no Palmeiras com uma nova missão: aprender a atuar como zagueiro. Jogando mais próximo da área, o agora defensor terá que diminuir as faltas e cartões. Em entrevista à ESPN, o camisa 30 afirmou estar vivendo uma fase mais “ligth” em sua carreira.

“É importante que eu tenha aprendido a lidar com essas situações. Tive brigas no passado que me envergonham. Tenho falado muito de Deus, de cristo, e como cristão como vou falar da palavra de Deus, que Deus é amor, se eu não demonstro a palavra de Deus? Estou bem light porque tenho meditado nisso”, afirmou Felipe Melo.

O novo zagueiro palmeirense resolveu citar sua fé como um dos motivos para a mudança de postura que deseja ter dentro de campo.

“Sou um cara que ajuda. Ajudo com minha experiência, profissionalismo, quando falo as pessoas param para escutar porque sabem que veem alguém com sabedoria”, comentou.

Curiosamente, na última partida, Felipe Melo se envolveu em uma confusão com Claudinho, meia do RB Bragantino. Tudo começou após Claudinho tentar um drible em Felipe Melo. Após o desarme, o meia do RB caiu no chão e foi cobrado pelo palmeirense. Os dois chegaram a ficar cabeça com cabeça, e o atleta do time de Bragança alega quee Felipe xingou sua mãe.

“Todo mundo sabe que ele é um cara estourado dentro de campo. Ele reclamou, falou para eu jogar bola. Me xingou, xingou minha mãe. Respeito a história dele, mas não vou abaixar a cabeça dentro de campo”, disse à “TV Globo” na saída do gramado.