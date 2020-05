Felipe Melo diz que não entende de política: ‘Não acompanho nada’

Cesar Greco/Ag Palmeiras Felipe Melo é zagueiro do Palmeiras



Felipe Melo não é conhecido somente por seus feitos dentro de campo. Atualmente no Palmeiras, o volante/zagueiro é famoso por suas manifestações políticas e mantém fielmente o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao “Estadão”, neste domingo (31), o defensor revelou que não entende sobre política, mas afirmou que a polarização está prejudicando o país em meio aos esforços para conter a pandemia de Covid-19.

“Não acompanho, não vejo nada. A gente não vê notícias. Tem uma briga política tão grande, né cara? Eu não entendo nada de política. A minha prioridade é não deixar os meus filhos assustados. Minha prioridade é ajudar quem mais precisa. Só vejo televisão para ver futebol ou filme”, disse Felipe Melo.

“Tem certas pessoas que, quando se assumem para direita, esquerda ou “centrão”, acabam tomando uma pedrada maior. Mas a verdade é que qualquer coisinha que eu faço já tomo pedrada. Então, uma pedrada a mais ou a menos. O momento não é de falar de política. O importante agora é união, para acabarmos com essa guerra, com esse vírus que está levando tantas pessoas. É hora de união do Brasil e do mundo”, completou.

Em isolamento na sua casa de praia em Paraty (RJ), o jogador tem a companhia da mulher e dos filhos e mantém contatos com o Palmeiras para executar uma rotina de treinos. O capitão do time defende que o futebol não pode ter pressa para voltar e elogiou a postura da diretoria do Palmeiras de negociar com o elenco uma redução salarial de 25% para evitar a demissão de outros funcionários.

“Eu creio que o Palmeiras está agindo de forma cirúrgica. Em nenhum momento ele vai fazer nada que não seja algo autorizado pelo prefeito, governador e a OMS (Organização Mundial de Saúde) A gente não vai peitar ninguém. É claro que a gente quer voltar Eu sou a favor da volta do futebol, mas com precaução e segurança para todo mundo. Tem de voltar com toda a segurança possível. Nada tem de ser feito com pressa”, declarou Felipe Melo.

Felipe Melo segue sua preparação em casa. Devido ao surto do novo coronavírus, o Campeonato Paulista e a Libertadores da América não possuem data para recomeçar.

*Com Estadão Conteúdo