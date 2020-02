Fim da novela! Palmeiras anuncia atacante Rony até o final de 2024

Reprodução Rony assinou com o Palmeiras até 2024



O Palmeiras acabou com uma das principais novelas deste mercado da bola. Nesta sexta-feira (21), o Verdão anunciou a contratação do atacante Rony até dezembro de 2024.

Destaque do Athletico-PR nas últimas duas temporadas, Rony chamou atenção no Furacão ao ser importante nos títulos da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.

Alvo de Corinthians e Palmeiras nesta janela de transferências, o atacante de 24 anos chegou a treinar separado do elenco do Athletico no início desta temporada. Depois de muita negociação entre as partes, o acordo foi selado nesta semana.

O clube paulista deverá pagar cerca de R$ 28 milhões por 50% dos direitos econômicos. A negociação ainda deve incluir a ida do zagueiro Pedrão para o time rubro-negro.

Ontem, a pendência sobre o valor a ser repassado ao atacante em caso de venda foi encerrada após conversa entre Rony e Athletico-PR. O jogador entendia ter direito a embolsar 50% do valor, enquanto que o clube defendia que só daria 1 milhão de dólares (R$ 4,4 milhões). Para solucionar o impasse, Rony e o seu agente alinharam receber um outro valor, superior à exigência inicial do time de Curitiba.

Formado pelo Remo, Rony tem passagens por Cruzeiro, Náutico e Albirex Niigata (Japão), além do Athletico-PR.