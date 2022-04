Flamengo e Palmeiras empatam sem gols em jogo quente no Maracanã

Verdão segue sem vencer no Brasileirão e amarga a 15ª colocação; rubro-negros estão em 3º na tabela

RAFAEL SACHARNY/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Palmeiras ficaram no empate sem gols no Maracanã, em partida adiantada da 4ª rodada



Flamengo e Palmeiras entraram em campo nesta quarta-feira, 20, em partida única do Campeonato Brasileiro adiantada da 4ª rodada, no Maracanã, e empataram em 0 a 0. O jogo foi bem disputado e muito quente, com muitas faltas e chegadas pesadas. O jogo foi marcado pela polêmica da torcida única do Flamengo e a presença de Tite nas arquibancadas. Apesar de ninguém balançar as redes, o rubro-negro foi dominante. No primeiro tempo, a equipe da casa começou pressionando bastante, mas foi o Palmeiras que teve a primeira chance clara. Raphael Veiga recebeu na cara do goleiro Hugo e chutou para fora. Pouco depois Arrascaeta também ficou cara a cara com Weverton e jogou pra fora. Aos 37, o uruguaio acertou a trave em chute de longe. Nos acréscimos, Danilo chutou colocado e Hugo fez uma grande defesa. Por reclamação, Gabigol levou amarelo na saída do gramado.

Na volta do intervalo, o Palmeiras continuou tendo dificuldades para chegar ao gol e o Flamengo povoava mais a área de Weverton, mas sem conseguir finalizar. Os jogadores cariocas começaram a reclamar muito das decisões do árbitro e a torcida entrou no embalo. O jogo, então, ficou mais amarrado e perdeu a intensidade do início. Aos 40 minutos, Arão chutou de longe e Weverton fez grande defesa. O resultado deixa o Flamengo em 3º com 5 pontos e o Palmeiras segue sem conseguir vencer no Brasileirão, estacionando em 15º, com 2 pontos. No final de semana, o Verdão faz o clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, sábado às 19h (horário de Brasília), enquanto o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no mesmo dia às 16h30.