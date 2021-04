Flamengo 0 x 1 Palmeiras: acompanhe minuto a minuto da decisão da Supercopa do Brasil

Aqui, você pode acompanhar o lance a lance do jogo válido pela Supercopa do Brasil

Flamengo e Palmeiras decidem o título da Supercopa do Brasil, no Mané Garrincha



9′ O Flamengo tenta pela esquerda com Gerson, mas a defesa alviverde afasta

7′ O jogo fica mais parado no meio de campo com as duas equipes tentando encontrar espaços até o gol.

4′ O Flamengo tenta se recompor e colocar seu jogo em ação depois de levar um gol logo no início.

2′ GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Logo no início do jogo, Rafael Veiga aproveitou saída errada da defesa rubro-negra, girou em cima de Willian Arão e tirou de Daniel Alves para abrir o placar!

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita o árbitro! A bola está rolando no Mané Garrincha! Acompanhe a partida aqui no site da Jovem Pan

PRÉ JOGO – Já o Flamengo, do técnico Rogério Ceni, busca o bicampeonato e vai a campo com: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Éverton Ribeiro, de Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

PRÉ JOGO – O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matias Viña; Felipe Melo e Zé Rafael; Bruno Lopes, Rafael Veiga e Wesley; Rony.

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da decisão da Supercopa do Brasil! Flamengo e Palmeiras medem forças no estádio do Mané Garrincha, neste domingo, 11. A bola rola a partir das 11 horas (de Brasília).