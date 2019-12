Galiotte explica negociação frustrada com Sampaoli e planejamento com Luxemburgo para 2020

Reprodução Galiotte está em Luque, no Paraguai



Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, conversou com a Fox Sports antes do sorteio da Libertadores, nesta terça-feira (17), em Luque no Paraguai, e abriu o jogo sobre a negociação frustrada com o técnico Jorge Sampaoli. O cartola do Verdão também revelou detalhes da reunião com Vanderlei Luxemburgo sobre o planejamento do clube para 2020.

“Ele expôs aquilo que acreditava ser merecedor. É uma pessoal que realmente tem muita competência, tem alto nível, mas ficou muito distante daquilo que temos que investir. Então, nós acabamos não concretizando”, disse Galiotte.

O presidente do Palmeiras também comentou sobre a contratação de Vanderlei Luxemburgo, após o encerramento das negociações com Sampaoli.

“Nós estamos fazendo uma série de reestruturações no Palmeiras. Não apenas no treinador, obviamente, é importante o nome do treinador, mas a nossa reestruturação passa pelo perfil do treinador que terá todos os recursos para poder trabalhar e novamente mostrar o seu potencial. O Luxemburgo é um grande treinador”, continuou.

“O Vanderlei Luxemburgo atende a esse novo momento do Palmeiras através do seu perfil como treinador, competência e, novamente, terá todos os recursos para trabalhar e estrutura. Junto com essa remodelação que estamos fazendo no departamento de futebol, acho que o Palmeiras vai conseguir ser muito competitivo e disputar os títulos que o torcedor espera”, finalizou Galiotte.