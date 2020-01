Getafe anuncia contratação de Deyverson por empréstimo; Palmeirenses comemoram na web

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Deyverson foi emprestado ao Getafe por seis meses



O Getafe oficializou a contratação do atacante Deyverson por empréstimo nesta terça-feira (21). Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, o centroavante assinou por seis meses com o clube espanhol, em contrato com opção de compra após período.

No acordo entre Getafe e Palmeiras, ficou determinado que o jogador permanecerá na Espanha caso ele consiga atingir metas, que consiste em marcar 9 gols, jogar 60% das partidas da equipe no restante da temporada e ajudar o time a se classificar, ao menos, para a Europa League.

Com passagem por Levante e Alavés, ambos do país ibérico, Deyverson chamou atenção do Alviverde e foi adquirido por R$ 18,5 milhões em 2017. Peça-chave na conquista do Brasileirão do ano seguinte, o atleta acabou o ano de 2018 alta. Na temporada passada, no entanto, ele amargou a reserva na maioria das partidas e passou a ser criticado pela torcida.

Na web, inclusive, muitos torcedores do Palmeiras estão comemorando a saída de Deyverson, que deixa o time nesse semestre assim como Miguel Borja, seu antigo concorrente de posição.

