Getafe decide encerrar empréstimo do atacante Deyverson

Reprodução Deyverson não permanecerá no Getafe



Reviravolta no caso Deyverson. Antes da paralisação do futebol em decorrência da pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, o atacante era titular do Getafe e o clube espanhol havia demonstrado ao Palmeiras interesse na contratação em definitivo.

Mas ao contrário do que se imaginava, o jogador não terá o seu contrato de empréstimo renovado. Os espanhóis alegam dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Deyverson nem sequer foi relacionado para a partida desta terça-feira, contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol.

Porém, isso não significa um retorno ao Palmeiras. O contrato de empréstimo se encerra no dia 30 de Junho e existe a possibilidade do clube e o estafe do jogador encontrarem um novo destino. Adaptado ao velho continente, a intenção de Deyverson é permanecer por lá.

No mercado, Deyverson está avaliado em 6 milhões de euros e precisava, no mínimo, marcar nove gols e disputar mais de 50% das partidas até o fim da temporada para que o Getafe fosse obrigado a comprar os seus direitos econômicos. As metas foram prejudicadas por conta da paralisação do futebol e o jogador deixa o clube com sete partidas e apenas um gol marcado.