Golaço de Raphael Veiga é eleito o mais bonito da segunda rodada da Libertadores

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na temporada



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) informou nesta segunda-feira, 18, que a o golaço feito por Raphael Veiga no massacre do Palmeiras por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, na última terça-feira, 12, foi eleito mais belo da segunda rodada da Copa Libertadores da América. Na ocasião, o meio-campista fez o sétimo do time alviverde ao receber levantamento de Gabriel Menino e bater para as redes, sem deixar a bola pingar. Assista ao lance abaixo.