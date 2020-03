Guaraní do Paraguai chega em alta antes de enfrentar o Palmeiras na Libertadores

Reprodução/Guaraní O Guaraní está em alta na temporada



O Guaraní do Paraguai tentará manter a boa fase na próxima terça-feira (10), quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Em alta na temporada, a equipe paraguaia soma 10 vitórias e chega com moral após ter eliminado o Corinthians na 2ª fase da competição continental.

Ao todo, o Guaraní contabiliza 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na temporada. Um revés, no entanto, aconteceu no tribunal após o time vencer o Olímpia em campo, mas infringir uma norma do Campeonato Paraguaio. O outro aconteceu diante do Alvinegro paulista, quando o time treinado por Gustavo Costas perdeu por 2 a 1, em Itaquera, mas garantiu a classificação para a fase de grupos.

Regular na temporada, o Guaraní atualmente é o quarto colocado da competição nacional, com apenas 5 pontos a menos o líder Libertad. Na Libertadores, o grupo começou bem ao vencer o Bolívar, da Bolívia, em casa.

O adversário do Verdão também vem demonstrando bastante equilíbrio em 2020. Em 14 partidas realizadas, os aurinegros marcaram 26 vezes, ficando sem balançar a rede em apenas uma partida. Atrás, o “Cacique” também apresenta certa solidez, sofrendo apenas 9 gols até o momento.

Para não ser surpreendido pelo rival, o Palmeiras precisará ter atenção com os atacantes Fernando Fernández e Raúl Bobadilla, artilheiros da equipe com 4 gols. Maná e Redes, meia-atacantes de velocidades, também costumam ser armas perigosas do Guaraní, que gosta de armar contra-ataques quando atua como visitante.

Palmeiras e Guaraní dividem a liderança do Grupo B da Libertadores da América, que também conta com Tigre, da Argentina, e Bolívar.