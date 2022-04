Herói do título, Veiga manda recado a rivais: ‘Tem que respeitar e nunca cantar vitória antes’

Meia marcou o gol no Morumbi que manteve o Palmeiras vivo e anotou os dois últimos da decisão no Allianz

KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora com os companheiros seu último gol na final contra o São Paulo



Raphael Veiga marcou três dos cinco gols palmeirenses na decisão do Campeonato Paulista. No Morumbi, ele marcou o gol de honra e evitou que o Verdão fosse para o Allianz Parque com uma derrota por 3 a 0. No jogo de volta, marcou os dois últimos gols da histórica goleada palmeirense sobre o São Paulo. “Aquela entrevista minha representou de um jogo abaixo do que vínhamos fazendo, do que construímos. Aqui eu falei: seria diferente pela atmosfera, concentração. No futebol, tem que respeitar e nunca cantar vitória antes”, disse o meia, fazendo referência a uma declaração que deu na casa do rival. Após a derrota do Verdão, Veiga havia dito que estava se sentindo confiante.