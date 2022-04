Jailson, do Palmeiras, agradece apoio após sofrer lesão no joelho: ‘A recuperação já começou’

O Alviverde informou no último domingo, 24, que o meio-campista será desfalque por um longo período após romper o ligamento cruzado do joelho direito

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jailson durante partida contra o Athletico-PR



O Palmeiras informou no último domingo, 24, que o meio-campista Jailson será desfalque por um longo período após romper o ligamento cruzado do joelho direito. Abalado com a lesão, o volante usou suas redes sociais nesta terça-feira, 26, para agradecer as mensagens de apoio recebidas nos últimos dias. Apesar de estar chateado, o jogador demonstro otimismo, afirmando que já deu início ao processo de recuperação e dizendo que está “olhando para frente”.

“Não era sobre o que eu gostaria de estar falando hoje, mas infelizmente sofri uma lesão que vai me deixar longe do futebol por um tempo. Mesmo triste pelo que aconteceu, sou muito grato a todos que estão me ajudando. Agradeço à minha família, meus companheiros de Palmeiras e cada um que mandou mensagem de apoio. A recuperação já começou. Seguimos olhando sempre em frente!”, escreveu Jailson, que estava ocupando o status de reserva na equipe treinada por Abel Ferreira. Contratado em janeiro, ele tem vínculo com o Alviverde até o fim do ano.