Jogando fora de casa, Palmeiras vence o Juventude por 3 a 0 e dá salto na tabela

Equipe de Abel Ferreira não teve dificuldades para bater a equipe gaúcha e chegar à vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino marcaram os gols da vitória do Palmeiras



O Palmeiras superou o Juventude jogando fora de casa e venceu a equipe gaúcha por 3 a 0 neste sábado, 21. Com dois gols no primeiro tempo e um nos acréscimos, a equipe de Abel Ferreira não sofreu para bater o adversário e chegar à vice-liderança o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras superou as ausências de Raphael Veiga e Gustavo Gómez e viu Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino anotarem os três gols que garantiram a vitória do Palmeiras. Com o resultado, o Palmeiras chega aos 12 pontos, um a menos que o líder Corinthians, que enfrenta o São Paulo neste domingo. Já o Juventude fica com os mesmos 6 pontos, na 18ª posição da tabela. Na próxima rodada, o Juventude visita o Fortaleza no sábado, 28, enquanto o Palmeiras vai à Vila Belmiro encarar o Santos no domingo, 30.