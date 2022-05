Jorge, do Palmeiras, sofre ameaças e tem carro danificado na saída do CT; Leila promete punição

De acordo com a diretoria do Verdão, o jogador teve seu carro cercado por dois homens e viu o vidro de seu automóvel ser quebrado

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jorge durante partida entre Palmeiras e RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro



Criticado pelo baixo rendimento em campo com a camisa do Palmeiras, o lateral-esquerdo Jorge foi alvo de ameaças e teve o seu carro danificado na saída do centro de treinamento do clube, nesta terça-feira, 17. De acordo com a diretoria do Verdão, o jogador teve seu carro cercado por dois homens e viu o vidro de seu automóvel ser quebrado. Em nota assinada pela presidente Leila Pereira, o Alviverde repudiou o incidente, prometeu identificar os infratores e puni-los “com o rigor da lei”.

Confira a nota do Palmeiras assinada por Leila Pereira:

O lateral-esquerdo Jorge foi vítima, na manhã desta terça-feira (17), de um inaceitável episódio de violência praticado por dois indivíduos nas cercanias da Academia de Futebol. O jogador teve o vidro do carro danificado e sofreu ameaças verbais.

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais para que os infratores sejam identificados e punidos com o rigor da lei.

Sabemos que este ato não representa a torcida palmeirense. É inadmissível, contudo, que casos de agressão tenham se tornado rotina no futebol brasileiro nos últimos tempos.

A violência não pode ser normalizada; ao contrário, precisa ser combatida com a união de todos os envolvidos no ambiente esportivo.

Somos uma família: a Família Palmeiras! Quando um dos nossos é agredido, todos também somos!

Leila Pereira