Jovens do Palmeiras comandam vitória sobre o Cuiabá na Arena Pantanal

Luiz Guilherme, de 18 anos, deu uma assistência na medida para Lázaro, enquanto o promissor Estêvão, 17, fez jogada de craque, sofreu pênalti e cobrou no ângulo

Cesar Greco/Palmeiras Lázaro comemora com Luiz Guilherme após abrir o placar na Arena Pantanal



O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo (5), na Arena Pantanal, chegou a oito pontos no ] e se aproximou dos líderes Athletico-PR e Bahia, ambos com dez. A vitória alviverde teve o brilho de dois adolescentes: Luiz Guilherme, de 18 anos, e Estêvão, 17. O primeiro fez excelente jogada e cruzou na medida para Lázaro abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Já o segundo entrou na etapa final, sofreu um pênalti — numa jogada em que enfileirou dribles — e cobrou com enorme categoria, aos 25 minutos. O atacante já desperta interesse de gigantes do futebol europeu, como Real Madrid e Chelsea.

Estêvão entrou em campo em uma substituição tripla que também colocou no jogo Rômulo e Richard Ríos. Saíram Luiz Guilherme, Lázaro e Endrick, que demonstrou irritação com a substituição. Apesar dos três pontos, que encerraram um jejum de três rodadas sem vencer no Brasileirão, o Palmeiras não jogou um futebol exuberante, mas foi melhor que o frágil time cuiabano. A equipe do Mato Grosso continua zerada na competição.