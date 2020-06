Kardec fala sobre possível retorno ao Palmeiras: ‘Nada como uma Libertadores’

Reprodução Alan Kardec jogou no Palmeiras entre 2013 e 2014



Alan Kardec vestiu as cores do Palmeiras entre 2013 e 2014, mas deixou o Verdão pela porta dos fundos após não renovar o contrato e migrar para o rival São Paulo. O atacante, atualmente no Chongqing Lifan (China), entretanto, garante que cogita retornar ao time alviverde.

“Voltaria numa boa. Não tenho rancor, nada. A questão é que obviamente os torcedores se sentem feridos com tudo o que aconteceu e talvez eu enfrente uma resistência maior. Mas nada como um título, uma Libertadores, um Brasileiro para ajudar”, comentou, em entrevista ao “Globoesporte.com”, nesta segunda-feira (22).

Kardec, na verdade, contou que ficou perto de regressar ao Palmeiras na última temporada, mas que a negociação não avançou por conta do clube chinês.

“Quando chegou a informação de que tinha um interesse, de que poderia acontecer, eu ainda não tinha renovado meu contrato na China. Fui perguntado e disse que sim, que topava o desafio (de voltar), que não seria um desafio fácil, mas eu toparia”, detalhou o centroavante.

Alan Kardec, de 31 anos, tem mais três temporadas de contrato com o Chongqing Lifan. No Brasil, ele também se destacou no Vasco, time que o revelou.