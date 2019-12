Leila Pereira grava vídeo pedindo para a torcida do Palmeiras ‘parar de reclamar’ e depois se explica

Reprodução Leila Pereira é a dona da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras



Leila Pereira usou as redes sociais para mandar um recado à torcida do Palmeiras. Por meio de um vídeo publicado no último sábado, a dona da Crefisa pediu para que os torcedores alviverdes parassem de reclamar e tivessem fé na equipe durante a próxima temporada.

“Para de reclamar! Vamos tocar a bola para frente. Eu tenho certeza absoluta de que ano que vem a vida vai ser outra. Só reclama de qualquer jeito… Vamos parar com isso, tenho certeza de que vamos ter um ano brilhante. Nós estamos trabalhando para isso. Todos nós”, disse Leila, em vídeo publicado tanto no Twitter quanto no Instagram.

“Vocês também, torcedores! Porque a grande força que o nosso time tem vem de vocês, nossos milhões de torcedores. Então, vamos acreditar no trabalho e que todos nós aprendemos com nossos erros, e é nisso que o Palmeiras vai trabalhar. Vamos confiar. Avanti, Palestra”, complementou.

Assista abaixo:

Ver essa foto no Instagram Acreditando sempre!!! Uma publicação compartilhada por Leila Pereira Conselheira (@leilapereiraconselheira) em 28 de Dez, 2019 às 8:32 PST

O vídeo gerou algumas críticas por parte de torcedores, e, neste domingo, Leila tratou de se explicar. A empresária divulgou outro vídeo nas redes sociais justificando a fala do dia anterior.

“Ontem eu gravei um vídeo dizendo para ter um pouco mais de paciência, para não reclamar… Por quê? Mudanças estão ocorrendo, vocês estão vendo! Eu jamais vou dizer que o torcedor não tem o direito de cobrar. Aliás, é um direito universal do torcedor fazer cobrança, porque só com a cobrança que o administrador sai da área de conforto, e é assim que a gente vai para frente”, afirmou.

“O que eu peço é um pouco de paciência agora, porque muitos dos meus seguidores andam reclamando. Reclamando de quê? O passado passou! O ano passado já foi! Vamos olhar para frente sempre! Mudanças estão ocorrendo, e nós temos de ser sempre otimistas. Quando for para reclamar, a gente reclama junto, tá bom? Mas vamos esperar, porque o ano que vem vai ser um ano muito melhor!”, finalizou.

Assista abaixo: