Leila Pereira se empolga com Palmeiras na final: ‘Com essa energia, levamos o Paulista’

Conselheira e patrocinadora do Verdão aprovou o desempenho da equipe na vitória sobre a Ponte Preta, no último domingo, 2

Reprodução/Twitter/Leila Pereira Leila Pereira é patrocinadora e conselheira do Palmeiras



O Palmeiras garantiu uma vaga na final do Campeonato Paulista na noite do último domingo (2), quando bateu a Ponte Preta por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Patrick de Paula. Conselheira e patrocinadora do time alviverde, Leila Pereira utilizou suas redes sociais para comemorar a classificação e projetar as finais diante do Corinthians. No entendimento da presidente da Crefisa, o Verdão poderá sair da fila no Paulistão caso mantenha a garra apresentada contra a equipe de Campinas.

“E aí, pessoal? Estamos na final do Paulista! Eu tinha certeza: honrando a camisa, jogando com garra, com energia e com vontade, não tem para ninguém. Somos nós! É o peso da nossa camisa! Vamos para as finais. Com essa energia, a gente leva o campeonato. Avante, Palestra!”, disse Leila Pereira.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira (5), na Arena, em Itaquera. No sábado (8), os times fazem a segunda decisão no Allianz Parque – os dois jogos acontecerão com portões fechados devido à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Vale lembrar que, recentemente, os rivais se encontraram também em uma final de Estadual. Em 2018, o Corinthians ficou com o título após disputa nas penalidades.