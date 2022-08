Libertadores: Mesmo com dois a menos, Palmeiras elimina o Atlético-MG nos pênaltis

Verdão perdeu Danilo e Scarpa no tempo normal e segurou o Galo para levar a decisão aos pênaltis

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após empate em 2 a 2 no Mineirão, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque pela volta das quartas de final da Copa Libertadores e avançou à semifinal, nos pênaltis, depois de duas expulsões no tempo normal. Assim como no primeiro jogo, o primeiro tempo foi muito bem disputado – e brigado. Ambas as equipes tiveram chances no ataque, mas nenhuma muito clara. Aos 30 minutos, Danilo entrou forte em Zaracho e foi expulso com auxílio do VAR. Mesmo com um a mais, o Galo teve dificuldades para abrir vantagem. No segundo tempo, o Atlético dominava a posse de bola e o Palmeiras tentava nos contra-ataques. Aos 36 minutos, Scarpa também foi expulso. Nos minutos finais, o Galo foi pra cima. Hulk perdeu uma chance clara e depois acertou a trave. No último minuto, Vargas foi expulso por xingar o árbitro. Com o empate a decisão foi para as penalidades. Todos converteram até a sexta cobrança, quando Weverton defendeu a cobrança de Rubens e Murilo converteu.