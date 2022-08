Libertadores: Palmeiras empata no fim com o Atlético-MG e decide vaga no Allianz Parque

Alviverde saiu de 2 a 0 para 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo; jogo de volta será na próxima quarta-feira

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras buscou o empate no Mineirão e leva decisão da vaga à semifinal para o Allianz Parque



Assim como nos últimos confrontos, o duelo entre Atlético-MG e Palmeiras desta quarta-feira, 03, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, entregou muita qualidade e emoção. No Mineirão lotado, os times empataram em 2 a 2, com direito a gol nos acréscimos, e a vaga à semifinal será decidida na próxima quarta-feira no Allianz Parque. O primeiro tempo foi de domínio total do Atlético, mesmo com o Palmeiras marcando aos 39 minutos com Piquerez. No entanto, o lance foi anulado por impedimento. Passado o susto, aos 43 o árbitro marcou pênalti para o Atlético-MG. Hulk foi para a cobrança e converteu. Na volta do intervalo, aos dois minutos, o Galo ampliou com gol contra de Murilo. Em vantagem os donos da casa recuaram um pouco e aos 13, Scarpa cobrou falta na trave e, no rebote, Murilo empurrou para as redes e diminuiu. Dudu teve grande chance de empatar, mas chutou pra fora. Nos acréscimos, depois de cobrança de escanteio, Danilo empatou.