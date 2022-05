Libertadores: Palmeiras goleia o Independiente Petrolero e garante vaga antecipada para as oitavas

Raphael Veiga foi o destaque do jogo com hat-trick e golaço; Navarro e Murilo também balançaram as redes na vitória por 5 a 0

EFE/Jorge Abrego Veiga foi a estrela da goleada de 5 a 0 contra o Independiente Petrolero



O Palmeiras segue 100% na Copa Libertadores. O alviverde visitou o Independiente Petrolero nesta terça-feira, 03, e goleou por 5 a 0, dobradinha de Raphael Veiga. O resultado mantém o Palmeiras no topo do Grupo A com 12 pontos, sete a mais que o segundo colocado Emelec, sendo assim, os atuais bicampeões já estão garantidos nas oitavas de final. Em campo, o jogo foi tranquilo para os brasileiros. Aos 15 minutos, Francisco Silva meteu a mão na bola e a arbitragem marcou pênalti. Veiga foi para a cobrança e converteu. Aos 22, o meio-campista recebeu passe de Dudu e empurrou para as redes, ampliando o marcador. Cristaldo, ex-atleta do Palmeiras, foi expulso nos acréscimos por acertar cotovelada em Murilo. Na volta do intervalo, Veiga continuou como destaque e fez mais um. Aos 15 minutos, o camisa 23 chutou de longe, no ângulo, e marcou um golaço. Dois minutos depois, Rafael Navarro fez o quarto após passe de Piquerez. Mesmo vencendo de 4 a 0, o Palmeiras não tirou o pé e aos 29 minutos, Scarpa cobrou escanteio e Murilo subiu mais do que a zaga do Petrolero e deixou o dele. Na próxima rodada, o Palmeiras cumpre tabela contra o Emelec, em casa, no dia 18 de maio às 19h (horário de Brasília).