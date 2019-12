Libertadores: rival do Palmeiras anuncia ex-auxiliar de Bielsa como técnico

Palmeiras/Divulgação Dudu e Bruno Henrique em campo pelo Palmeiras na Libertadores



O Bolívar, um dos adversários do Palmeiras no grupo B da Libertadores anunciou neste domingo a contratação do técnico argentino Claudio Vivas, antigo auxiliar do compatriota Marcelo Bielsa, para comandar o campeão do Torneio Apertura do Campeonato Boliviano na próxima temporada.

A informação foi divulgada, através das redes sociais, pelo sócio majoritário dos ‘Celestes’ e presidente da empresa que é dona do clube, Marcelo Claure. Segundo o dirigente, o ex-zagueiro já assume as funções de forma imediata.

Vivas chega para ocupar o lugar do também argentino César Vigevani, que levou o Bolívar ao título do Apertura e ao terceiro lugar do Clausura, que acabou ontem, mas acabou dispensado.

Vivas foi auxiliar de Bielsa na seleção argentina, e também no Atlas, do México; Vélez Sarsfield, da Argentina; Athletic de Bilbao, da Espanha;

Além disso, o novo técnico do Bolívar foi treinador do Argentinos Juniors, Racing, Banfield, todos do país de origem, também da seleção chilena sub-20 e do Sporting Cristal, do Peru, esse último, no ainda neste ano de 2019.

Além de Bolívar, o Palmeiras também já sabe que enfrentará o Tigre, da Argentina, no grupo B da Libertadores. O outro adversário virá das fases preliminares, podendo ser o Corinthians.

*Com informações da EFE