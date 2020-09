Libertadores: Saiba onde assistir Bolívar x Palmeiras

Líder do Grupo B, alviverde busca terceira vitória seguida na reestreia pela competição

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Palmeiras terá o desafio de enfrentar a altitude no retorno à Libertadores



Líder do Grupo B da Libertadores com seis pontos e duas vitórias, o Palmeiras reestreia na competição nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Além do adversário, o Bolívar, que perdeu uma partida, para o Guaraní-PAR, e venceu o Tigre-ARG, o desafio do alviverde terá como principal desafio superar a altitude da cidade, que chega aos 3.640 metros. As equipes se enfrentaram duas vezes na Libertadores, em 1995, e cada uma teve uma vitória.

Escalações

Palmeiras: Luxemburgo terá três desfalques importantes para o compromisso – Lucas Lima, que sofreu um trauma no pé esquerdo e ainda não se recuperou, Patrick de Paula e Luiz Adriano, que apresentam sinais de sobrecarga devido ao número de jogos disputados, não estarão à disposição do técnico. Com as baixas, o provável time do Palmeiras deve ter Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Gabriel Menino, Ramires e Zé Rafael; Raphael Veiga, Wesley e Willian.

Bolívar: Javier Rojas; Luis Gutiérrez, Adrián Jusino, Luis Haquin, Roberto Domínguez; Juan Carlos Arce, Fidencio Oviedo, Juan Cataldi, Jorge Flores; Marcos Riquelme e Víctor Abrego.

Onde assistir

Pela primeira vez, o SBT transmitirá com exclusividade na TV aberta a partida para quase todo o país – Santa Catarina, Porto Alegre, São Luís, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu assistem à Grêmio x Universidad Católica, que acontece no mesmo horário. Na TV por assinatura, a transmissão é da Fox Sports. A Jovem Pan também traz todas as emoções da partida ao vivo com narração de José Manoel de Barros, comentários de Flavio Prado e reportagem de Raphael Thebas, além do Panflix e Youtube.

Arbitragem

O chileno Piero Maza será o árbitro da partida, auxiliado pelos compatriotas José Retamal e Edson Cisternas.