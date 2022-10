Líder, Palmeiras vence o Avaí por 3 a 0 e abre vantagem na ponta da tabela

Verdão chega aos 71 pontos, 11 a frente do Internacional, que entra em campo neste domingo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras venceu mais uma no Brasileirão



O Palmeiras vence mais uma no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 22, o alviverde superou o Avaí, no Allianz Parque, por 2 a 0 e chegou aos 71 pontos, 11 a frente do Internacional, que entra em campo neste domingo. Já o Avaí é o penúltimo colocado na tabela. Dentro de campo o primeiro gol saiu bem rápido. Aos 4 minutos, Vladimir derrubou Roni e a arbitragem marcou pênalti. Scarpa converteu e abriu o placar. No segundo tempo, aos 10 minutos, Dudu ampliou com golaço. Endrick entrou em campo e quase fez seu primeiro gol no profissional. De longe, ele e Breno Lopes chutaram forte e o goleiro do Avaí defendeu. Aos 45 minutos, Vanderlan ampliou para 3 a 0. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Athletico-PR na terça-feira e na quinta-feira o Avaí viaja para encarar o Cuiabá.