Lucas Lima é diagnosticado com covid-19 e desfalca Palmeiras no derby

Jogador deve permanecer isolado por uma semana até ser liberado para voltar a treinar

Palmeiras/ Divulgação Lucas Lima não enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira



Apontado como sucessor de Dudu no time titular do Palmeiras, o meia Lucas Lima foi diagnosticado com a covid-19 nesta semana, e desta forma, fica fora do clássico contra o Corinthians, na primeira rodada de volta do Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira, 22. A informação foi publicada pelo Nosso Palestra, e confirmada pela Jovem Pan.

De acordo com o protocolo estabelecido para a volta do Paulistão, o jogador deve permanecer em isolamento por uma semana antes de ser liberado para voltar a treinar. Outras cinco pessoas, entre jogadores e membros da comissão técnica, foram diagnosticados no clube. Gustavo Scarpa e Vanderley Luxemburgo foram os casos conhecidos.

Com o desfalque, Luxemburgo terá que encontrar outra alternativa para o clássico. No início Paulistão, o camisa 20 foi titular e estrou fazendo gol, quando o Verdão venceu o Ituano por 4 a 0.