Lucas Lima revela conversas com Luxemburgo: ‘Da mesma forma que elogiou bastante, me cobrou’

Palmeiras/ Divulgação Lucas Lima



Lucas Lima começou 2020 um pouco mais confiante. Vanderlei Luxemburgo colocou o camisa 20 entre os titulares no primeiro jogo do Palmeiras na temporada, contra o Atlético Nacional, no torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Lucas Lima formou o quarteto ofensivo ao lado de Raphael Veiga, Dudu e Luiz Adriano. A expectativa é que todos voltem como titulares na partida contra o New York City FC, no sábado (18), às 16 horas (de Brasília).

“Da mesma forma que ele (Luxemburgo) me elogiou bastante, acho que ele me cobrou bastante também e me exigiu algumas coisas dentro de campo. Venho trabalhando isso. Foi apenas o primeiro jogo, mas tentei colocar muitas das coisas que ele conversou comigo e pediu para mim em particular”, afirmou Lucas Lima, que teve o nome muito especulado fora do Palmeiras no fim da temporada passada.

“Ele me cobrou e me deu muita confiança, sou muito grato. É dar continuidade ao trabalho. Sei que tenho muito a crescer com tudo o que ele já ganhou e conquistou”, continuou.

O camisa 20 ganhou elogios de Vanderlei Luxemburgo após o empate sem gols contra o Atlético Nacional.