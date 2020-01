Luxemburgo abre o jogo e revela qual conselho deu a Neymar e que hoje serve para Dudu

Cesar Greco/Foto Arena/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo e Dudu são duas das principais figuras do Palmeiras em 2020



“O Dudu é um jogador habilidoso, de condução de bola. O que eu estou pedindo para ele é o seguinte… Mas não vou falar, não (risos). Agora que eu me lembrei. Vou falar por quê? Domingo tem jogo, pô”.

Foi desta forma, “mais Vanderlei Luxemburgo impossível”, que o técnico do Palmeiras falou sobre o principal jogador do time alviverde. Questionado sobre Dudu, ídolo da torcida e líder técnico da equipe duas vezes campeã brasileira nos últimos quatro anos, Luxa hesitou, mas depois abriu o jogo e revelou que tem dado, ao camisa 7 palmeirense, o mesmo conselho que já deu a Neymar, com quem trabalhou no Santos no início da carreira do hoje jogador do PSG.

“Eu peguei o Neymar no Santos, quando ele tinha começado… Depois entrou em queda porque era garoto. Virei e falei: ‘você dribla muito, mas atacante tem que gostar de gol’. Atacante que não gosta de gol não é atacante. Você não é vendido por um drible, é vendido pelos gols que faz”, afirmou.

“Talvez seja o segredo com o Dudu. Quero para o Dudu que ele não faça só assistência. Quero que o Dudu seja um artilheiro, porque a vaga na Seleção Brasileira vai existir para ele porque é um jogador nível de Seleção. Ele tem que gostar de gol, não pode viver só de servir, tem que viver de servir e de fazer. Hoje em dia, há essa exigência. Então, quero que ele goste mais do gol, tenha mais fome. Ao invés de optar pelo passe, optar pelo gol. Eu te falei o que não devia falar…”, finalizou, também com bom humor.

Em cinco anos de Palmeiras, Dudu soma 68 gols em 296 jogos. Maior artilheiro do clube no século, o atacante estará em campo às 16h (de Brasília) do próximo domingo, no clássico contra o São Paulo, em Araraquara, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.