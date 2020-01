Luxemburgo aprova atuação do Palmeiras contra Atlético Nacional: ‘Gostei muito’

Cesar Greco/Agência Palmeiras Luxemburgo voltou ao comando do Palmeiras



Vanderlei Luxemburgo aprovou a estreia do Palmeiras diante do Atlético Nacional-COL, em competição de pré-temporada nos Estados Unidos. A equipe bateu o rival nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. O placar nas penalidades ficou em 10 a 9.

“O Atlético Nacional é uma equipe acostumada a jogar jogos decisivos e importantes. Para nós foi muito bom porque começará a dar ritmo de jogo. A nossa equipe tem de forçar mais ainda. Gostei muito da atuação, era o planejamento. O rendimento foi muito bom”, afirmou Luxa.

O treinador ressaltou o trabalho feito ao longo da semana de roubo de bolas e marcação alta no campo de ataque. No entanto, fez uma ressalva: ““Faltou um pouco da ligação dos meias com a parte da frente, mas é normal. Achei o Lucas Lima diferente das outras vezes em que eu o vi de longe. Ele deu combate, roubou bolas, fez falta, coisas que não estava acostumado a fazer. Isso mostra que ele está disposto a fazer uma coisa diferente.”

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18), às 16h, para enfrentar o New York City-EUA. Já na quarta-feira (22), às 19h15, o Verdão faz a sua estreia pelo Campeonato Paulista diante do Ituano, em Itu-SP.