Luxemburgo confirma Felipe Melo como zagueiro e explica: ‘Vai deixar de correr 60% do jogo’

Cesar Greco/Ag Palmeiras Felipe Melo



O técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista ao perfil oficial da Florida Cup e explico pela primeira vez as razões de ter puxado Felipe Melo para a zaga. A estreia do pitbull na nova posição pelo Palmeiras será nesta quarta-feira (15), às 22h30, contra o Atlético Nacional (COL).

A possibilidade de Felipe Melo recuar para a zaga já era especulada desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Com os primeiros treinos realizados pelo Palmeiras após a reapresentação, a ideia foi confirmada.

“Eu acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que é muito alto e muito pesado. Hoje, com a idade que tem, ele joga de volante, só que a velocidade, a intensidade do jogo é diferente. Ele consegue ter a intensidade, só que em um momento do jogo ele perde essa intensidade e fica com dificuldade. Em um bote ele vai bem, no segundo também, no terceiro bote toma cartão amarelo e no quarto vai tomar o cartão vermelho. Quando você traz para trás mais 5 metros, 10 metros, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Vai correr só 40%. Com a inteligência, com a qualidade, com a força física que ele tem, não tenho dúvida que ele pode se tornar um grande zagueiro”, explicou Vanderlei Luxemburgo.

Felipe Melo vem treinando na zaga ao lado do paraguaio Gustavo Gómez, titular absoluto do Verdão. As outras opções de Luxemburgo para a posição são: Emerson Santos, Luan, Vitor Hugo e Pedrão.