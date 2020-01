Luxemburgo polemiza e diz que imprensa foi ‘boazinha demais’ com Sampaoli: ‘Quem ganhou foi o Jesus’

Reprodução Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, da TV Globo



Vanderlei Luxemburgo polemizou e disse que a imprensa brasileira foi “boazinha demais” com Jorge Sampaoli, ex-treinador do Santos. Em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o técnico do Palmeiras elogiou o trabalho realizado pelo argentino no ano passado, é verdade, mas ressaltou que, no fim, quem foi campeão foi o Flamengo de Jorge Jesus.

“Vocês (jornalistas) foram bonzinhos demais com o Sampaoli… Ele fez um trabalho muito bom, botou o time na Libertadores. Mas ele não ganhou no Brasil. Ele perdeu no Brasil. Quem ganhou foi o Jesus. O Jesus ganhou, em pouco tempo, dois campeonatos. O Sampaoli não ganhou. Respeitando a qualidade profissional dele. ‘Ah, mas ele jogava bonito!’. Espera aí! Quantos times você viu jogarem bonito no Brasil?”, disparou.

Luxemburgo, que há anos vem sendo tachado de “ultrapassado”, também tratou de exaltar a própria capacidade profissional. O treinador de 67 anos disse que se sente pronto para liderar o Palmeiras a conquistas importantes em 2020.

“Tudo que está sendo feito hoje eu fazia lá atrás, com os aparelhos que tinham naquela época. É diferente. Então, tinha analista de desempenho, mas no dedo (risos)… Eu gravava o vídeo, para poder passar o vídeo para os jogadores, com duas câmeras paradas e depois editava e juntava tudo. Era o que tinha na época e era inovador”, afirmou.

“Eu consigo mudar o time sem trocar jogador. E não é falsa modéstia, não. Eu troco o jogador de posição sem tirar jogador e mudo a maneira de o time jogar. Isso é uma capacidade que Deus me deu e profissionalmente eu faço”, finalizou.