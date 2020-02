Luxemburgo: ‘Voltei ao Palmeiras para ganhar a Libertadores e o Mundial de Clubes’

Bruno Ulivieri/AGIF/Estadão Conteúdo Luxemburgo é o atual treinador do Palmeiras



Vanderlei Luxemburgo está em sua quinta passagem à frente do Palmeiras e estipula grandes metas. Em entrevista à coluna da Marília Ruiz, do portal “UOL”, publicada nesta quarta-feira (26), o treinador afirmou que tem como principais objetivos ganhar a Libertadores e o Mundial de Clubes.

“Voltei para ganhar o que eu não ganhei ainda: a Libertadores e o Mundial”, disse Luxa. “Meu objetivo não tem data. Mas tenho motivação, e o Palmeiras não me contratou para menos”, continuou.

Apresentado no final de 2019, Luxemburgo foi questionado por parte da torcida palmeirense, que enxergava o técnico de 67 anos como ultrapassado. Mesmo com as críticas, o “professor” afirmou ignorar os comentários.

“Não tem isso de atrasado. Tecnologia e métodos de trabalho sempre foram coisas que eu usei e inovei. Tática também não é uma novidade. Tem gente que pega o que eu falo para usar contra mim, mas futebol é mais complexo. Tem o fator humano. Tem o dia a dia. Mas quando querem rotular alguém, usam a mesma coisa. Sobre o que eu ainda acho atrasado? Talvez a concentração. Mas aqui no Brasil é difícil de acabar com ela. É cultural”, declarou.

O início do trabalho de Luxemburgo à frente do Palmeiras é bom. Em sete rodadas, o time soma cinco vitórias, um empate e uma derrota. O próximo compromisso está marcado para sábado (29), no clássico contra o Santos, fora de casa.