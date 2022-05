Mano Menezes cutuca Abel Ferreira e diz que arbitragem tem ‘mais tolerância’ com estrangeiros 

Perguntado sobre o seu temperamento à beira do gramado, o técnico do Internacional disse que ‘virou juvenil’ no quesito reclamação perto do português

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/12/2020 Mano Menezes é o atual técnico do Internacional



Mano Menezes, atual comandante do Internacional, tratou de cutucar o companheiro de profissão Abel Ferreira, do Palmeiras, nesta sexta-feira, 13. Perguntado sobre o seu temperamento à beira do gramado, o brasileiro disse que “virou juvenil” no quesito reclamação perto do português. “Eu achei que estava meio exagerado, aí fiquei olhando o Abel Ferreira do Palmeiras e virei um juvenil em termos de reclamação, mas como a tolerância é maior com quem vem de fora, seguimos”, cutucou o gaúcho, em entrevista à rádio “Grenal”.

No próximo sábado, o Internacional recebe o Corinthians, time em que Mano Menezes se destacou com título. “Acho que a parte ofensiva do Internacional está aquém de como deveria estar. Quando se diz que vai propor e trabalha para propor, tem de jogar no campo do adversário. Esse aspecto a gente vai ter que avançar bem porque as coisas não estavam boas”, disse Mano Menezes, que segue colocando Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG como favoritos ao Brasileirão.