Marcos nega relacionamento ruim com Leila após deixar de ser embaixador do Allianz Parque

Montagem sobre fotos/Reprodução/@marcogoleiro_12/Palmeiras Marcos nega relacionamento ruim com Leila Pereira após de deixar de ser embaixador do Allianz Parque



Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Marcos não é mais embaixador do Allianz Parque. Na noite da última segunda-feira, 14, o ex-goleiro anunciou que seu contrato com a WTorre, construtora da arena, chegou ao fim e que ele já entregou o camarote. “Chega ao fim minha parceria com Allianz Parque/WTorre. Fico feliz por ter visto nosso lindo estádio nascer e por ter feito uma pequena parte no começo desse sonho como embaixador da nova arena. Ciclos se encerram e isso faz parte, muito obrigado pela alegria dos jogos, dos shows e principalmente pelo tratamento maravilhoso que sempre tive no camarote, um sonho, só tenho a agradecer!! Obrigado de coração por tudo, Allianz Parque. Nesta semana, eu mando alguém passar por aí para buscar meus pertences. Sempre juntos!”, escreveu o campeão da Libertadores de 1999, em sua conta no Instagram.

Nos comentários da publicação, muitos torcedores do Palmeiras afirmaram que o motivo para o fim da parceria tem relação com um suposto relacionamento ruim de Marcos com Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Também através da rede social, o ex-jogador tratou de negar a versão, deixando claro que sempre foi bem tratado pela direção do Alviverde e pelos mandatários da WTorre. Caí na besteira de dar uma olhada no meu Instagram e vi alguns comentários. Resolvi gravar este vídeo para não deixar a responsabilidade cair em quem não merece. O que acontece: a Leila Pereira não tem nada a ver com isso. Apesar do Palmeiras ser sócio do estádio, são dois CNPJs diferentes. Então, toda vez que eu fui no Palmeiras, a Leila, o Barros, Cícero, Nobre, Galiotte… Todos me trataram super bem. Eles não têm nada a ver com o fim do meu contrato do camarote. A mesma coisa eu falo da WTorre: os caras me deixaram a mais tempo do que o contrato permitia”, disse.

“Sinceramente, um camarote ali custa uns R$ 400 mil. Eles fizeram um desconto, nós fizemos de tudo para renovar, mas eu sou um cara bem pés no chão. Não vou em todos os jogos do Palmeiras, não vou em todos os shows no Allianz. Então, ia ficar sem condições para mim. Eu também não tenho mais nada a ajudar para o Allianz. Eu nem quero um camarote de graça também. Se todo ídolo do Palmeiras tivesse direito a um, quantos camarotes teriam no estádio? Sem ‘treta’, está tudo beleza”, acrescentou o arqueiro, em tom bem humorado.