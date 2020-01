Marcos Rocha fala de ‘nova cara’ do Palmeiras e projeta clássico contra o São Paulo

Marcos Rocha foi essencial na vitória do Palmeira sobre o Ituano, fora de casa, na estreia do time no Paulistão. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (24), o lateral-direito falou da importância de fazer um bom clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (26), para mostrar a “nova cara” do Alviverde sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

“O primeiro jogo já foi difícil, importante. Mas agora é clássico, envolvendo toda a história de Palmeiras e São Paulo. Temos nos conscientizar dessa importância, da cobrança que acontece em jogos importantes”, disse.

“Temos que começar a mostrar a cara do Palmeiras, o que o Vanderlei projeta para 2020, para que a gente possa manter um padrão de alto nível”, continuou.

Autor de um gol e uma assistência no triunfo do Verdão, Marcos Rocha revelou alguns conselhos de Luxemburgo. “Fiquei feliz pela estreia, pelo gol, pelo desempenho que a gente teve, principalmente no segundo tempo, conseguimos ter qualidade, posse de bola. Ele quer que nós, laterais, cheguemos de surpresa, não toda hora”, revelou.

Ainda assim, Marcos Rocha admitiu que a equipe ainda não está preparada 100% fisicamente neste início de temporada.

“Eu não vou ser hipócrita de dizer que estamos totalmente preparados, principalmente fisicamente, para desempenhar alto nível do nosso futebol. Seria importante ter um prazo um pouco maior para estar no ápice da parte física, parte técnica, até para o futebol ser um pouco mais bonito. Já temos clássico importante no final de semana, segunda rodada do campeonato, então é tentar colocar o melhor dentro de campo, para tentar desempenhar um futebol próximo de 80%, 90% para conseguir uma vitória”, reconheceu.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 16h do próximo domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida acontecerá no interior pois o estádio do Verdão está em obras para a instalação do gramado artificial.