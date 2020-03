Marcos Rocha treina, mas desfalca o Palmeiras na estreia da Libertadores

RICARDO MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Rocha é lateral-direito do Palmeiras



O lateral-direito Marcos Rocha voltou aos treinos com os companheiros nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, mas não foi relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para enfrentar o Tigre, da Argentina, no Monumental Victoria, quarta, na estreia da Copa Libertadores da América.

O jogador está recuperado de um trauma sofrido no tornozelo direito na partida diante da Ponte Preta, no dia 8 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Apesar de ainda ter mais um treino em Buenos Aires antes do jogo, o treinador definiu que Marcos Rocha precisa de mais tempo e deve voltar ao time no sábado, diante da Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Paulistão.

Reserva imediato de Marcos Rocha, Mayke, que havia lesionado o calcanhar esquerdo contra o Mirassol, em 16 de fevereiro, deu sequência ao seu processo de transição física e também desfalca o Palmeiras no jogo na Argentina. Com isso, Gabriel Menino continua como titular na lateral-direita.

Nesta segunda-feira, os titulares da última partida correram no gramado e fizeram trabalhos regenerativos na parte interna da Academia de Futebol. O restante do elenco, além de alguns jogadores do sub-20, foi para o campo e realizou um coletivo sob supervisão de Luxemburgo.

O destaque do trabalho foi o garoto Luan Silva, do sub-20, que marcou três gols na atividade. O jogador está inscrito na Libertadores e com o número 9.

VISITANTES

Negociado com o Barcelona por R$ 33 milhões e depois emprestado ao Valladolid, também da Espanha, o volante Matheus Fernandes treinou no Palmeiras nesta segunda-feira e deve ficar mais uns três dias no clube. Ele ainda aguarda o visto de trabalho espanhol para estrear pela nova equipe.

Além de Matheus Fernandes, o Palmeiras colocou sua estrutura à disposição de Moisés. O jogador do Shandong Luneng, da China, ainda aguarda uma definição sobre o retorno do futebol local. O Campeonato Chinês não foi confirmado por causa da epidemia do coronavírus.

*Com informações do Estadão Conteúdo