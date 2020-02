Matías Viña aparece no BID e pode estrear pelo Palmeiras no domingo

Reprodução/Palmeiras Viña vai estrear pelo Palmeiras contra o Mirassol



O uruguaio Matías Viña, recém-contratado do Palmeiras, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta sexta-feira (14). Desta forma, o lateral-esquerdo está à disposição de Vanderlei Luxemburgo para a partida diante do Mirassol, marcada para o próximo domingo (16), no Allianz Parque, válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

No treinador realizado pelo treinador, na tarde da última quinta-feira, Viña apareceu entre os titulares e protagonizou jogadas importantes. Assim, ele deverá assumir a vaga de Victor Luís no time principal.

Anunciado como reforço do Verdão no dia 31 de janeiro, Matías Viña era considerado um dos melhores atletas da posição no Uruguai e ganhou muito destaque no Nacional, onde conquistou a Supercopa Uruguaia e somou 47 partidas como profissional, registrando 5 gols e 6 assistências.

Além do lateral-esquerdo, Luxemburgo também deverá fazer outras mudanças no time titular. Mayke, Patrick de Paula e Gabriel Veron deverão começar o jogo contra o Mirassol nas vagas dos lesionados Marcos Rocha e Ramires, além do suspenso Dudu.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo B do Estadual com 10 pontos, atrás apenas do Santo André, que computa 12 pontos no torneio.